MILAN IBRAHIMOVIC CAPELLO / A 'Sky Sport 24' Fabio Capello ha parlato di Zlatan Ibrahimovic con riferimento ai tempi in cui guidava la Juventus e lo svedese ora al Milan giovanissimo e fresco di approdo in bianconero: "E' arrivato dall'Ajax e giocava solo per divertirsi, per lui fare gol era un optional.

Con le potenzialità che aveva, invece, doveva cercare la rete di più e fare meno circo. Ho dovuto fargli capire questa cosa per farlo diventare quel grande giocatore che è, perché ancora a 38 anni lo dimostra. Il merito è tutto suo, io gli ho solo dato dei suggerimenti che lui poi ha messo in pratica".

LEGGI ANCHE ->>> Coronavirus, Sambia fuori dal coma: "Respira da solo"