CORONAVIRUS SAMBIA MONTPELLIER / Buone notizie dalla Francia: Junior Sambia è uscito dal coma indotto e respira da solo senza bisogno di assistenza. Lo ha detto a 'RTL France' l'agente del difensore del Montpellier Frederic Guerra: "Hanno tolto la respirazione assistita: il processo è lungo ma non è più in coma. Stiamo andando senza dubbio verso una buona notizia.

Respira da solo e questa è una buona cosa".

Il calciatore è ricoverato in ospedale da martedì in seguito a problemi gastrointestinali poi le sue condizioni sono peggiorate a livello respiratorio tanto che è stato trasferito in un altro nosocomio e quindi portato in terapia intensiva e in coma indotto. Ora i miglioramenti illustrati dal suo agente e la speranza che il momento più difficile sia alle spalle. Sambia è stato sottoposto due volte al tampone per il coronavirus: risultato negativo la prima volta, dopo il peggiorare delle sue condizioni il test è stato ripetuto e ha dato esito positivo.