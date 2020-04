CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI MANCHESTER CITY / Pep Guardiola bussa alla porta della Juventus: il Manchester City torna alla carica per Leonardo Bonucci, nome che negli ultimi anni più volte è stato accostato al club inglese. Come riferisce 'goal.com', il manager dei 'Citizens' ritiene il difensore bianconero il profilo ideale per la sua retroguardia e lo vedrebbe bene come primo regista della squadra.

Un'idea che per si scontra con il no della Juventus alla cessione: Paratici non ha nessuna intenzione di privarsi del 33enne che qualche mese fa ha rinnovato il suo contratto fino al 2024. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Juventus - Bonucci, bufera compleanno: la moglie risponde alle critiche

Oltre al no del club, c'è anche quello del calciatore: dopo l'esperienza fallimentare al Milan, Bonucci non ha intenzione di lasciare la Juventus e non sembrerebbe intenzionato ad affrontare un nuovo trasferimento. Niente Pep Guardiola, Manchester city e Premier League: il futuro del difensore bianconero dovrebbe essere ancora alla Juventus.