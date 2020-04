SERIE A DATE PLAYOFF CORONAVIRUS / Ripartire, ripartire, ripartire: la Serie A sembra non prendere in considerazione l'ipotesi di chiudere definitivamente e anzitempo la stagione per l'emergenza coronavirus e lavora alla ripartenza. Il 18 maggio potrebbe essere la data giusta per il ritorno agli allenamenti collettivi mentre in campo si ritornerebbe a giugno: come si legge su 'repubblica.it', il via sarebbe dato dalle semifinali di ritorno di coppa Italia. Napoli-Inter e Juventus-Milan si giocherebbero tra il 10 e l'11 giugno probabilmente a Napoli o Roma, poi la finale sarebbe nella Capitale in una data ancora da individuare. Il 13 ripartirebbe invece il campionato: 12 turni ancora da disputare più il recupero di 4 partite e finale fissato improrogabilmente per il 2 agosto.

Una giornata ogni tre giorni con un tour de force che potrebbe saltare con un piccolo rinvio. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, svelato il piano della Premier League per ripartire | Ecco la data

Ecco perché, sfruttando anche l'apertura dell'Uefa, l'ipotesi playoff e playout, caldeggiata dal presidente Figc Gravina, non è ancora tramontata. L'idea della Federcalcio sarebbe di fare dei playoff a sei (Juventus, Lazio, Inter, Atalanta, Roma e Napoli) e playout a quattro (Genoa, Spal, Lecce e Brescia). Un'idea che non piace tanto a Sky e Dazn perché avrebbero meno partite da trasmettere con dieci squadre tagliate fuori dal finale di campionato.