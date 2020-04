Calciomercato Liverpool, Klopp scende in campo: contatto per Mbappe

CALCIOMERCATO LIVERPOOL PSG MBAPPE KLOPP JUVENTUS / Già un Mondiale in bacheca ed appena 21 anni per Kylian Mbappe, stella del Paris Saint Germain che ha già ampiamente dimostrato il suo enorme potenziale. L'ex Monaco è infatti un predestinato ed è destinato di conseguenza ad infiammare anche le prossime sessioni di calciomercato. Accostato a diversi club tra cui anche Juventus e soprattutto Real Madrid, il giovane transalpino sarebbe però finito nel mirino del Liverpool. Secondo quanto rivelato da 'Le10sport' Jurgen Klopp avrebbe persino contattato il suo'entourage. Il tecnico teutonico avrebbe dunque espresso il suo interesse al padre di Mbappe provando anche a tastare il polso della situazione.

Un approccio che testimonia come l'ex Borussia Dortmund abbia sul serio messo nel mirino la stellina del PSG.

Al momento però non risultano conferme dell'esistenza di un'offerta del Liverpool per Mbappe che ha comunque costi elevatissimi tra cartellino ed ingaggio. La testata francese sottolinea infatti come sono pochi i club che potrebbero permettersi il classe 1998: tra questi Real, Juventus, United e City. A meno di 200 milioni di euro non c'è argomento che tenga a Parigi ed anche una cessione di Mane non garantirebbe la buona riuscita dell'affare.

