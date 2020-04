CORONAVIRUS PIANO STADI DATA RIPARTENZA PREMIER CAMPIONATO / La Premier League sta lavorando a un 'progetto ripresa' per recuperare i match spostati a causa dell'emergenza coronavirus. La proposta, svelata oggi dall'autorevole quotidiano 'The Times', è simile a quella paventata negli ultimi giorni in Italia: giocare soltanto in alcuni stadi, possibilmente lontani dalle zone maggiormente colpite dal COVID-19. La Premer starebbe già valutando i campi 'approvati' per essere pronta appena il Governo darà l'ok ai club per tornare al lavoro.

Coronavirus, la Premier League valuta un prestito d'emergenza

Secondo il Times, vari sport oltre il calcio stanno considerando l'idea di limitare le sedi delle loro gare in modo da ridurre i rischi di contagio e i costi medici, di vigilanza e, ovviamente, i test da effettuare. Nel piano, inoltre la Premier avrebbe previsto un prestito d'emergenza da 10 milioni di sterline per i club in difficoltà. L'intenzione del calcio d'Oltremanica, appare chiaro, è ripartire quanto prima: il nuovo, potenziale inizio sarebbe stato fissato intorno all'8 giugno, giocando così fino al 27 luglio. La prossima stagione, inoltre, ripartirebbe quasi subito: si parla addirittura del weekend del 22 agosto.

