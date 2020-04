Coronavirus, ritorno agli allenamenti: Roma e FIGC fanno chiarezza

ALLENAMENTI SERIE A ROMA FIGC / Andrea Causarano, medico sociale della Roma, ha chiarito all'ANSA la propria posizione in merito alle indiscrezioni pubblicate oggi sulle perplessità di vari club di Serie A in merito al ritorno in campo a inizio maggio: "I rilievi posti non erano in alcun modo volti alla contestazione del protocollo ma alla sua ottimizzazione". La Roma, quindi, "non ha mai espresso parere sfavorevole alla ripresa degli allenamenti in vista della ripartenza del campionato".

Posizione simile, sempre all'ANSA, è stata espressa dalla, che ha chiarito che le segnalazioni sono state già recepite dal gruppo di lavoro presieduto dal professor Paolo Zeppilli e sottoposte lo scorso 22 aprile al ministro dello Sport Spadafora durante l'incontro con le istituzioni calcistiche.

