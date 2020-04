CALCIOMERCATO INTER NAPOLI ALLAN VECINO / L'Inter di Antonio Conte continua a monitorare con attenzione le sorti del brasiliano Allan, che in estate potrebbe anche lasciare il Napoli. Secondo quanto sottolineato da 'Sportmediaset' il centrocampista verdeoro piace parecchio proprio all'allenatore nerazzurro. Per questo motivo la società milanese avrebbe provato ancora una volta ad inserire come contropartita tecnica il mediano uruguaiano Matias Vecino.

Risposta negativa però da parte del Napoli di De Laurentiis che vorrebbe esclusivamente monetizzare l'eventuale cessione di Allan, osservato per giunta anche daed Everton. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

