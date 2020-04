Calciomercato, tre club di Serie A sulle tracce di Vazquez

CALCIOMERCATO LAZIO SAMPDORIA FIORENTINA VAZQUEZ SIVIGLIA / Con un contratto in scadenza nel giugno 2021 Franco Vazquez sembra sempre più vicino alla chiusura della sua avventura in Spagna con la maglia del Siviglia.

L'accordo che terminerà tra un anno potrebbe infatti anche non essere rinnovato con un occhio ad un possibile ritorno in.

Secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', sarebbero infatti ben tre i club italiani interessati a riportare in Serie A l'ex fantasista del Palermo che insieme a Dybala diede vita ad una coppia di altissima qualità in rosanero. Ricordi indelebili che potrebbero anche portarlo a ripercorrere all'indietro la propria carriera con uno sguardo all'Italia. Fiorentina, Sampdoria e soprattutto Lazio stanno infatti pensando a lui per rinforzare l'attacco. In particolar modo i biancocelesti hanno dalla loro parte il connazionale Joaquin Correa amico di Vazquez e possibile asso nella manica per convincere il giocatore a sposare la causa laziale.

