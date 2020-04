Coronavirus, il bollettino di oggi: l'epidemia continua a rallentare

CORONAVIRUS BOLLETTINO OGGI / Continua a rallentare l'epidemia di coronavirus in Italia. L'ultimo bollettino della Protezione Civile segnala che il rapporto tra nuovi casi e tamponi effettuati è il più basso dall'inizio dell'epidemia (uno ogni 27): continua, così, il calo degli attualmente positivi, grazie anche ai 2622 guariti. Sono 2.357 i nuovi positivi di oggi, il 30% dei quali in Lombardia, mentre nelle ultime 24 ore sono decedute 415 persone (ieri erano state 420), arrivando a un totale di 26.384.

In calo anche i ricoverati: 2.102 in terapia intensiva (71 in meno), 21.533 ricoverati con sintomi, 535 in meno.

Tutti i numeri di oggi:

Attualmente positivi: 105.847

Deceduti: 26.384 (+415, +1,6%)

Dimessi/Guariti: 63.120 (+2.622, +4,3%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.102 (-71, -3,3%)

Tamponi: 1.707.743 (+65.387)

Totale casi: 195.351 (+2.357, +1,2%)

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza Coronavirus - 17 club di Serie A perplessi: lettera alla FIGC