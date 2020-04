Montpellier, condizioni stabili per Sambia: è in coma indotto

CORONAVIRUS FRANCIA SAMBIA MONTPELLIER / In Francia c'è ancora tanta preoccupazione per il giovane calciatore del Montpellier, Junior Sambia, attualmente in coma indotto a causa della brutta infezione polmonare che lo ha recentemente colpito. Come evidenziato da 'Le Parisien' il 23enn è sottoposto a terapia intensiva presso il CHU Arnaud-de-Villeneuve di Montpellier a causa della gravità del suo quadro clinico.

Sambia sta infatti combattendo proprio in ospedale la sua battaglia più importante.

L'agente del calciatore, Frederic Guerra, ai microfoni della testata transalpina ha quindi parlato dell'attuale situazione del suo assistito: "Le sue condizioni sono stabili. Non è peggiorato, ma nemmeno migliorato. La situazione è difficile. Ha sofferto per tre giorni di problemi intestinali, come la gastroenterite. Martedì è andato in ospedale, le sue condizioni poi a livello polmonare sono peggiorate. E' tornato in ospedale ed è stato trasferito in un'altra struttura, dove hanno deciso di indurre il coma".