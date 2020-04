CALCIOMERCATO LAZIO IMMOBILE NAPOLI BORUSSIA / Passato, presente e futuro di Ciro Immobile raccolto in una diretta Instagram con Damiano 'Er Faina' a partire dal suo exploit a Pescara: "Da Pescara è partito tutto. C'erano tanti giovani e anche molti più anziani, un mix che ti dava una spinta in più. Se non hai un gruppo forte non puoi lottare per un obiettivo importante. Quando siamo partiti ci davano per spacciati, anche questa cosa ci ha dato forza per dimostrare. Zeman è stato bravo a tenerci uniti, compatti, a darci tutto quello di cui avevamo bisogno a livello tattico. Andavamo fortissimi, eravamo velocissimi. Non si capiva nulla in campo (ride, ndr). Eravamo indemoniati". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, assalto a Immobile | Super scambio dalla Premier

Immobile ha quindi raccontato un paio di aneddoti sulle sue avventure estere: "Sono andato all'estero perchè avevo due proposte: Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Mi piacevano entrambe, però avevo già un accordo con i tedeschi e non mi andava di ritirare la parola data. Il Borussia aveva Klopp, aveva fatto la finale di Champions e vinto un campionato. Era uno squadrone.

Quell'anno non è andata come volevo, ma non è andata male. Ero uno straniero in una compagine abituata a vincere, e quello era un periodo di difficoltà per loro. Non potevo trascinare la squadra intera, era difficile. Mi trovavo bene, anche con i compagni: mancava quel qualcosa in più che i risultati potevano darci.? Fortissimo, intenditore di calcio. Mi piaceva lavorare con lui, ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto stare con lui nel mio momento migliore". Sul: "Lì è andata male,non mi sono trovato con l'allenatore. Sono andato lì perchè faceva la Champions, avevo bisogno di rilanciarmi e in Italia non avevo niente in quel momento. Il gruppo non era il massimo, a gennaio volevo andare via".

Infine Immobile parla del suo possibile approdo al Napoli: "Sono stato vicino al Napoli e fino a quando non sono arrivato alla Lazio ho sperato di giocarci. Però mi sono trovato talmente bene qua che non ci ho più pensato, non sarebbe nemmeno stato corretto per i tifosi biancocelesti. Già sto pensando a cosa faremo con questa maglia nel futuro. Non so se chiuderò qua la carriera, magari a 33 anni la Lazio sarà talmente forte che avrà bisogno di giocatori importanti che ancora sono in grado di stare ad alti livelli. Non mi va di essere di peso. Mi piacerebbe comunque. Fino a quando indosserò questa maglia darò il massimo. Mi danno spesso dello juventino perchè non sono andato a giocare a Napoli, ma non è così".