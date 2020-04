ROMA VERETOUT CORONAVIRUS PORTE CHIUSE / Il mondo del calcio cerca senza sosta una soluzione per portare a termine la stagione condizionata dall'emergenza Coronavirus. Proprio della ripartenza ha parlato il centrocampista della Roma, Jordan Veretout, in una lunga intervista a 'Eurosport France': "È ovvio che dovremo stare attenti. Siamo ansiosi di ricominciare ma non dovremo giocare con la nostra salute, questo è il più importante. Ci vorranno diverse settimane prima di rientrare con la squadra, ma dopo potremo giocare. Partite senza tifosi? Ho già giocato una partita a porte chiuse quando ero al Saint-Etienne, contro il Nantes. È difficile entrare nel clima partita. calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Roma, idea Kean per un'altra big di Serie A!

ROMA - "Fonseca è un grande allenatore. Ha molto carisma, tutti lo ascoltano. Sul campo è molto forte. Abbiamo notato che abbiamo commesso molti errori in questa stagione. Ogni giorno, durante l’allenamento, cerca di farci progredire. L’intero team sta migliorando e spero che continuerà. È un allenatore che vuole che segniamo goal, imposta la partita come offensiva. C’è stato un periodo in cui stavamo meno bene ed è stato in grado di fare gruppo. Il suo adattamento è uno dei suoi punti di forza".