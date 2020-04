Calciomercato Juventus, un jolly per Sarri | Idea da Barcellona

CALCIOMERCATO JUVENTUS SERGI ROBERTO BARCELLONA / Il mercato estivo della Juventus si preannuncia ancora una volta ricco di sorprese. L'ultima potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna con il catalano 'Sport' che fa il punto della situazione in casa Barcellona avvicinando ai bianconeri il nome di Sergi Roberto. Il polivalente centrocampista iberico infatti sarebbe finito sulla lista trasferimenti dei blaugrana che potrebbero lasciarlo partire nella prossima sessione. Secondo quanto riportato dalla testata catalana proprio il club di Torino avrebbe confermato il proprio interessamento per il canterano del Barça che piace molto ai bianconeri per la sua duttilità. Roberto può infatti disimpegnarsi con facilità sia in mediana che come terzino destro, coprendo di fatto due ruoli.

Al contrario invece sarebbe fuori dai desideri juventini il centrocampista brasiliano, di cui si sta vociferando molto in ottica italica negli ultimi giorni. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Dal canto suo il Barcellona pare disposto ad intavolare un discorso per l'addio di Sergi Roberto, inserendolo di fatto nella lista dei cedibili, una situazione della quale è consapevole anche l'entourage del calciatore. Entrambi i club stanno inoltre analizzando possibili scenari, ma si tratterebbe sempre di operazioni di scambio tra giocatori. L'elenco dei calciatori offerti dalla Juventus è molto ampio, ma il primo obiettivo resta quello di piazzare Miralem Pjanic.

