CALCIOMERCATO INTER KUMBULLA NAPOLI CONTE/ Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'Inter di Antonio Conte avrebbe accelerato per il tesseramento di Marash Kumbulla, difensore centrale del Verona di Ivan Juric.

I nerazzurri, a caccia del definitivo accordo economico con gli scaligeri, sono forti della volontà del giocatore che, nei giorni scorsi, avrebbe rifiutato la proposta del Napoli.

Inter quindi in volata per Kumbulla, ma potrebbe esserci un ultimo ostacolo. All'estero infatti il nome di Kumbulla circola, soprattutto in Germania, nazione dal quale potrebbe arrivare un'offerta allettante per il difensore.