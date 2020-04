SAMPDORIA RAMIREZ SERIE A/ Intervistato ai microfoni di 'Tuttosport', Gaston Ramirez, trequartista della Sampdoria, ha detto la sua sulla ripartenza del campionato italiano di Serie A legata all'emergenza Coronavirus: "Dovremmo iniziare a guardarci intorno e capire che siamo in una situazione surreale. Tutti noi vogliamo ripartire, tutti coloro che lavorano, ma per farlo non dovremmo avere privilegi, nessun tampone in più se questo dovesse significare un esame in meno per un parente, un tifoso, qualcuno che ne ha davvero bisogno. La salute viene prima di tutto, anche dei soldi, va trovata una soluzione giusta".

Ramirez ha poi aggiunto: "Siamo serrati in casa da due mesi, altri 30 giorni di chiusura sarebbero pesanti. Se vogliono dei giocatori alla metà delle loro potenzialità potrebbero farci giocare subito, ma non credo si cerchi questo. Se vogliamo ripartire, dobbiamo farlo con rispetto nei confronti di tutti, di chi lavora, di chi ha perso dei cari. In ogni caso, andremmo comunque incontro ad un campionato falsato".

Sugli allenamenti: "Non si può paragonare una ripresa ad un ritiro, ci sarebbe uno stato d'animo diverso e non ci sarebbero le amichevoli. In questo caso, dovremmo ricercare la forma migliore mentre giochiamo delle competizioni ufficiali, sarà la prima volta per tutti ed è per questo che sarà un campionato decisamente diverso".