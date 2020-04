Emergenza Coronavirus - 17 club di Serie A perplessi: lettera alla FIGC

SERIE A CLUB FIGIC CORONARIVUS / La politica del pallone è a lavoro per cercare di tornare a giocare.

Tra le società c'è preoccupazione per la saluta dei propri calciatori ma la volontà è quella di portare a termine la stagione 2019/2020, in un modo o nell'altro.

Nel frattempo i medici sportivi di 17 club di Serie A (fatta eccezione di quelli di Lazio, Juventus e Genoa), come riporta 'Repubblica.it', avrebbero scritto alla FIGC, mostrando tutte le loro perplessità. Una di queste è legata alle eventuali conseguenze legali se ci fosse un giocatore positivo durante gli allenamenti.

"Nel caso in cui un membro del gruppo risultasse positivo - si legge poi - non è chiaro se le attività di squadra possono riprendere regolarmente per gli atleti che risultassero negativi agli accertamenti previsti".

Perplessità, inoltre, legate anche al distanziamento, alla sanificazione e ai tamponi, non facili da richiedere ad un qualsiasi laboratorio. Ma le società si chiedono anche come ci si comporterebbe se alla vigilia di un match un giocatore venisse trovato positivo. Tanti interrogativi che devono avere delle risposte per poter ripartire.