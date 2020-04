Calciomercato Milan, sfida al Napoli per l'attaccante

CALCIOMERCATO MILAN JOVIC NAPOLI / In attesa di capire quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il Milan si guarda attorno alla ricerca di un nuovo centravanti. Un'ultima idea (che torna di moda) sarebbe quella di pescare ancora una volta dal Real Madrid.

Nella Capitale spagnola non si è per nulla ambientato, che in estate è pronto a lasciare la Spagna.

Su di lui si registra da tempo l'interesse del Napoli ma secondo quanto riportato da 'MundoDeportivo', anche i rossoneri sarebbero sulle tracce dell'ex Eintracht Francoforte. La possibilità di ricomporre la coppia offensiva con Rebic, ammirata in Germania, stuzzica la fantasia del club che però deve fare i conti con le richieste del Real Madrid, ben 60 milioni di euro, decisamente troppi soprattutto in questo periodo di crisi. Jovic potrebbe così sbarcare a Milano con la formula del prestito.

