EMERGENZA CORONAVIRUS ARCURI / Domenico Arcuri, commissario all'emergenza del coronavirus, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione: "Il virus è indebolito ma non è sconfitto - riporta 'RaiNews' - La vittoria non arriverà per decreto ma dipenderà solo da noi e dai nostri comportamenti, soprattutto nei prossimi giorni. Non siamo ancora al 25 aprile di questa guerra".

VENTILATORI - "I ventilatori che abbiamo distribuito in questo mese sono 4.112, il doppio dei pazienti covid ricoverati in terapia intensiva. Non solo hanno funzionato le misure di contenimento, ma anche le politiche di acquisizione e distribuzione delle apparecchiature.

Oggi nei nostri ospedali ci sono un numero di ventilatori doppio di quanti ce ne erano all'inizio dell'emergenza".

APP - "Sono state 72 ore di lavoro sull'app di contact tracing. Posso rassicurare che abbiamo conseguito tre risultati: l'infrastruttura sarà pubblica e italiana, l'app rispetterà tutte le norme su privacy nazionale ed europea, non si limiterà a svolgere il tracciamento ma progressivamente sarà uno strumento costruito attorno al diario sanitario. L'app non è un lasciapassare, un passaporto per uscire o un'alternativa al lockdown".

TEST SIEROLOGICI - "Confido che molto presto potremo avere i primi risultati dei test sierologici, non aspetteremo tutti i 150mila ma forniremo i risultati via via. In qualche settimana avremo i risultati di tutti i 150mila".

PRODUZIONE MASCHERINE - "Utilizzeremo un'altra grande azienda italiana per produrre mascherine, non avremo solo riconversione di nuovi impianti con Cura Italia ma anche l'acquisto da parte dello Stato per avere macchine che servono a produrre. Presto ne produrremo 25 milioni al giorno e non dipenderemo più dalle importazioni".