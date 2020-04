Calciomercato Milan, futuro Ibra: non è ancora finita

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC FUTURO / Le parole di ieri di Zlatan Ibrahimovic hanno aperto ancora una volta un piccolo spiraglio.

Il futuro del bomber svedese resta tutto da scrivere ma c'è ancora la possibilità di vederlo con la maglia del. La volontà dell'ex Galaxy è quella di continuare a giocare ad alti livelli e dopo solo pochi mesi non può essere cambiata la voglia di indossare i colori rossoneri. Le parti sono ancora in contatto, anche se l'addio prematuro di Boban ha certamente lasciato il segno.

Zlatan Ibrahimovic, nel periodo in cui ha giocato al Milan, ha dimostrato di essere importante per la crescita dei tanti giovani. Le prestazioni di Rebic, Castillejo e Calhanoglu nell'ultimo periodo ne sono certamente una prova. Per rimanere Ibrahimovic ha bisogno di certezze e le permanenze di Stefano Pioli e Paolo Maldini darebbero certamente una mano ma il bomber svedese ha soprattutto bisogno di sentirsi ancora importante per questo Milan, dentro e fuori dal campo.

