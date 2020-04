Calciomercato Inter, colpo Aubameyang: l'alternativa per tutti

CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG / Sarà un'estate calda sull'asse Milano-Londra-Barcellona. Le attenzioni sono puntate sul reparto d'attacco e ovviamente molto gira attorno a Lautaro Martinez. Il bomber - non è più un segreto - è l'obiettivo numero uno dei blaugrana che faranno di tutto per riuscire a portarlo in Spagna.

Nel capoluogo inglese, invece, ci sono due degli attaccanti finiti nel mirino dell', che potrebbe arrivare aldilà dell'addio dell'argentino, e, che è, invece, visto come il sostituto ideale.

Il centravanti scuola Milan è al centro di diversi rumors di calciomercato, che lo allontano ogni giorno di più dall'Arsenal. Lo vogliono praticamente tutti: oltre ai nerazzurri, su Aubameyang si registra anche l'interesse del Barcellona, che pensa a lui proprio se non dovesse riuscire a mettere a segno il colpo Lautaro.

Il centravanti africano - come riporta 'ESPN' è un'alternativa anche per il Chelsea, in caso non arrivasse Dembele dal Lione.

