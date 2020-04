Calciomercato, il rinnovo non ferma l'Inter | Giroud resta nel mirino

CALCIOMERCATO INTER GIROUD CHELSEA CONTE/ Nell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si parla di calciomercato, più in particolare della situazione contrattuale di Olivier Giroud, attaccante francese del Chelsea. Su di lui, i Blues hanno esercitato l'opzione di rinnovo, una mossa che consente alla squadra allenata da Frank Lampard di non perdere il giocatore a zero, vista l'imminente scadenza dei termini.

Nonostante il prolungamento, l'Inter di Antonio Conte, che segue il giocatore da diversi mesi, potrebbe tornare all'assalto nella prossima finestra di mercato, come svelato da Calciomercato.it. Il probabile ritorno di Sanchez allo United e l'assenza di un vero vice Lukaku infatti, sarebbero le ragioni per le quali la Beneamata avrebbe comunque intenzione di puntare sul francese, giocatore che gode di grande stima da parte di Conte.