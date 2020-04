CALCIOMERCATO LAZIO / La dirigenza della Lazio corre ai ripari in vista della prossima Champions League. In attesa di capire quali saranno le sorti del campionato, il direttore sportivo Igli Tare è già al lavoro per individuare il piano rinforzi.

In punto di partenza è costituto da quattro arrivi: un difensore, due centrocampisti, e un attaccante. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

In difesa, le attenzioni si incentrano su elementi di esperienza pure a livello internazionale come il croato Dejan Lovren, 30 anni, centrale del Liverpool , in scadenza di contratto tra un anno, e l’uruguaiano Sebastian Coates, 29enne, perno della retroguardia dello Sporting CP. Più giovane sicuramente Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona.

A centrocampo definito già l'acquisto di Gonzalo Escalante, ex Catania. Per le fascia sinistra è in arrivo dalla Salernitana Sofian Kiyine, 22enne, belga di origini marocchine, già in A col Chievo. Sulla destra si valuta Noussair Mazraoui, 22 anni, vincolato fino al 2022 con l’Ajax.

Diversi i profili seguiti anche per l'attacco. Da Götze, in scadenza col Borussia Dortmund, al colombiano Luis Suarez, di proprietà del Watford ma in prestito al Real Saragozza. Tare segue anche Ianis Hagi, 21 anni del Genk che lo ha dato in prestito ai Rangers, e il russo Artem Dzyba, 31enne, a fine contratto con lo Zenit San Pietroburgo.

