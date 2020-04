CALCIOMERCATO INTER BARELLA E SENSI / Dal suo arrivo all'Inter, Beppe Marotta ha cercato di italianizzare la rosa nerazzurra con alcuni innesti giovani e di prospettiva. In prima fila Nicolò Barella e Stefano Sensi che hanno dimostrato all'Inter e al resto dell'Europa di poter essere due pedine fodamentali del futuro nerazzurro ma anche della Nazionale di Roberto Mancini. Tra qualche mese il loro prestito oneroso si trasformerà in trasferimento definitivo e la dirigenza nerazzurra verserà 45 milioni complessivi: 25 per l’obbligo di Barella, 20 per il diritto su Sensi.

Inter, operazione riscatti: Marotta punta sul Made in Italy | 45 milioni sul piatto

Una bella somma considerando la crisi che si prospetta a causa del coronavirus ma un potenziale affare vista l'età e la qualità dei due giocatori in questione. Pochi match disputati insieme, solo cinque partite di campionato. Barella ha avuto bisogno di un mese in più di rodaggio per entrare negli ingranaggi di Conte, mentre Sensi è uscito di scena sul più bello e non è tornato più quello di una volta a causa di diversi problemi muscolari. Il tecnico nerazzurro però ha grandissima fiducia in entrambi. Sensi si è rivelato mezzala perfetta per il gioco di Conte, Barella ha portato corsa e dinamismo al centrocampo dell'Inter. I loro riscatti sembrano non essere in discussione: il loro futuro sarà ancora nerazzurro.

