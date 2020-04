CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ICARDI DYBALA / Icardi e Dybala al centro del calciomercato, un anno dopo. Sono cambiate tante cose, non i rispettivi interessamenti di Juventus e Inter che la prossima estate potrebbero dar vita, con dodici mesi di ritardo, ad un clamoroso intreccio tra i due attaccanti argentini.

Questa volta con un Psg di mezzo a fare da 'intermediario'.

È l'ipotesi lanciata dal 'Corriere della Sera', secondo cui il Paris Saint-Germain va verso il riscatto del cartellino di 'Maurito' per i 70 milioni di euro pattuiti con l'Inter. Icardi, però, spingerebbe per il ritorno in Italia dove la Juventus è pronta più che mai a portare a termine l'inseguimento che ormai va avanti dal 2016, lavorando con il Psg ad uno scambio (Pjanic piace a Leonardo, ma non solo). Il ritorno in Serie A dell'argentino frutterebbe alle casse interiste i 70 milioni del riscatto dunque, più un bonus da 10-15 milioni di euro previsto da una speciale clausola inserita nell'accordo con i parigini la scorsa estate. Cifra molto importante che, unita ad altre cessioni in programma, consentirà all'Ad Beppe Marotta secondo il quotidiano a lanciare l'assalto definitivo proprio alla 'Joya' Paulo Dybala, cui è stato vicinissimo proprio un anno fa.