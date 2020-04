CALCIOMERCATO ROMA THAUVIN / Ritorno di fiamma in casa Roma. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' la dirigenza giallorossa ha messo nuovamente gli occhi su Florian Thauvin, jolly offensivo classe 1993 del Marsiglia. Il francese è in lizza per l'attacco con Pedro e Mertens, a differenza loro non ha il contratto in scadenza a giugno ma rappresenta sicuramente un profilo più giovane e questo lo fa rientrare perfettamente nei parametri che la Roma si è data per eventuali investimenti sul mercato.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Thauvin: i costi dell'operazione

Un brutto infortunio alla caviglia procuratosi un anno fa lo ha tormentato a lungo, in questa stagione Thauvin ha giocato due sole partite. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2021, il che vuol dire che il giocatore è destinato o a rinnovare o a partire. Il Marsiglia potrebbe essere costretto a vendere diversi giocatori per far fronte all'emergenza economica, così Thauvin potrebbe diventare uno dei giocatori destinati a lasciare la squadra. Costo dell'operazione? Possibile portarlo via dalla Francia per 20 milioni ma il prezzo potrebbe essere anche inferiore. Il nodo è lo stipendio da quasi 4 milioni l’anno ma con un contratto lungo il francese si potrebbe accontentare anche di una base inferiore. Da registrare la concorrenza del Valencia e del Milan, attenzione anche alla Premier League.

