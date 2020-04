CALCIOMERCATO MILAN ATALANTA / A volte ritornano. Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan in scadenza di contratto, potrebbe tornare all'Atalanta. L'operazione ritorno non è così impensabile secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport'. Al momento non si può parlare di vera e propria trattativa, ma di una suggestione che però sta prendendo sempre più forma. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

L'opzione Atalanta è in cima alla lista dei desideri del giocatore, prima di Torino e Fiorentina.

Potrebbe svolgere il ruolo di vice-nel collaudato 3-4-1-2 dio giocare sugli out. Dal punto di vista tattico ci sono pochi dubbi, il nodo resta l'ingaggio. A Milano guadagna, troppi per patron Antonio, che garantisce certe cifre solo ai tre fenomeni là davanti. Per Bonaventura però si potrebbe fare un'eccezione: da Casa Milan non sono arrivati segnali per il rinnovo, l'Atalanta nelle prossime settimane potrebbe iniziarne a parlare sul serio con Mino

