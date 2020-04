Calciomercato Juventus, conferme sul futuro di Chiellini

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIELLINI / Un occhio al futuro, con il piano di ringiovanimento che va avanti, senza però dimenticare l'importanza dei senatori.

Lacontinua nel suo lavoro di programmazione e dopo Gigisi prepara ad estendere il rapporto anche con il veterano Giorgio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, dalla Spagna: pressing su Arthur | Confermata anticipazione CM.IT

Lo riporta 'Tuttosport' secondo cui il difensore 36enne avrebbe già raggiunto a dicembre un accordo per il prolungamento del contratto in scadenza al 30 giugno. Il lockdown ha solamente fatto slittare la fumata bianca che arriverà non appena le parti potranno stringersi la mano e firmare gli accordi. Il piano prevede dunque un prolungamento fino al 2021 e, a seguire, una nuova carriera da dirigente in bianconero.