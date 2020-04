DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Con grande cautela, ma l'Italia ormai si prepara alla 'Fase 2' della lotta al Coronavirus, quella della convivenza con il virus stesso. Sono ore decisive con il Governo al lavoro sull'allentamento delle restrizioni che potrebbero portare a delle riaperture già da lunedì 27, con un ulteriore step una settimana più tardi, ovvero il 4 maggio. Data importante anche per il mondo del calcio che ha ottenuto dai medici l'ok al protocollo presentato dalla FIGC per il ritorno in campo della Serie A.

Ora la palla passa ai ministri che ne discuteranno:per ulteriori aggiornamenti.segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'e il mondo.

LIVE

8.20 - Gli spostamenti sarnno consentiti liberamente tra comuni e l'autocertificazione potrebbe essere richiesta soltanto tra Regioni.

8.05 - Sul tavolo anche le valutazioni su un 'lockdown di ritorno' se i contagi dovessero tornare a salire.

8.00 - Andranno avanti nella giornata di oggi i lavori sulla 'Fase 2'. Si va verso l'avvio dell'ediliza pubblica dal 27 aprile, mentre manifattura e cantieri privati dovrebbero attendere il 4 maggio.