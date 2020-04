DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Con grande cautela, ma l'Italia ormai si prepara alla 'Fase 2' della lotta al Coronavirus, quella della convivenza con il virus stesso. Sono ore decisive con il Governo al lavoro sull'allentamento delle restrizioni che potrebbero portare a delle riaperture già da lunedì 27, con un ulteriore step una settimana più tardi, ovvero il 4 maggio. Data importante anche per il mondo del calcio che ha ottenuto dai medici l'ok al protocollo presentato dalla FIGC per il ritorno in campo della Serie A. Ora la palla passa ai ministri che ne discuteranno: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

15.55 - La federazione dei farmacisti campani, per contrastare la speculazione, in una nota ha reso noto l'acquisto di centinaia di migliaia di mascherine da rivendere così ad un prezzo migliore per la popolazione.

15.30 - Gaston Ramirez, ai microfoni di Tuttosport, ha detto la sua sulla ripartenza: "Andremo incontro ad un campionato falsato". (LEGGI QUI)

15.00 - Con un annuncio ufficiale, il Venezia ha reso nota la negatività al tampone di Antonio Junior Vacca.

14.35 - I medici di 17 club con una lettera esprimono tutti i loro dubbi sugli aspetti legali di una ripartenza.

13.16 - Nella consueta conferenza stampa, il commissario all'emergenza del coronavirus, Domenico Arcuri ha fatto il punto della situazione, avvertendo gli italiani: "La guerra non è finita". Tanti i temi trattati, dalle mascherine all'app.

12.35 . Francesco Vaia, epidemiologo e direttore sanitario dello Spallanzani, ha detto la sua sulla ripartenza del calcio ai microfoni del Corriere dello Sport: "I test sierologici saranno fondamentali". (LEGGI QUI)

11.45 - Nota ufficiale del Venezia sulle condizioni di Vacca che era risultato positivo al Covid: "Antonio Junior Vacca ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo, pertanto il giocatore risulta completamente guarito. Vacca inoltre si sottoporrà a tutti gli altri accertamenti previsti dal protocollo non appena sarà possibile".

11.30 - Nel giorno della Liberazione, il presidente della Repubblica Matteralle ha reso omaggio in ricordo dei caduti in forma quasi privata, arrivando all'altare della Patria da solo e con la mascherina.

10.20 - L'Ad della Lega Serie A Luigi De Siervo parla dell'emergenza coronavirus e della probabile fuga di tanti grandi campioni.

8.20 - Gli spostamenti sarnno consentiti liberamente tra comuni e l'autocertificazione potrebbe essere richiesta soltanto tra Regioni.

8.05 - Sul tavolo anche le valutazioni su un 'lockdown di ritorno' se i contagi dovessero tornare a salire.

8.00 - Andranno avanti nella giornata di oggi i lavori sulla 'Fase 2'. Si va verso l'avvio dell'ediliza pubblica dal 27 aprile, mentre manifattura e cantieri privati dovrebbero attendere il 4 maggio.