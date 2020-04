CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ MANCHESTER UNITED / Il futuro di Alexis Sanchez sembra essere ormai scritto: l'attaccante cileno di proprietà del Manchester United ma in prestito all'Inter, farà con ogni probabilità ritorno in Inghilterra al termine della stagione. L'ex Barcellona e Arsenal non è riuscito ad imporsi in maglia nerazzurra, complice anche un brutto infortunio rimediato con la Nazionale arrivato forse nel momento migliore della sua stagione. Uno stop che ha segnato il suo campionato e la sua avventura all'Inter.

Calciomercato Inter, dall'Inghilterra: shock Sanchez | La decisione dello United

Secondo quanto riportato dal 'The Sun' il ritorno in Premier League si prospetta abbastanza difficile. Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, infatti, avrebbe già fatto sapere a più riprese alla propria dirigenza di non essere interessato a reinserirlo nelle rotazioni e a non voler puntares su Sanchez in vista della prossima stagione. L'attaccante dell'Inter potrebbe trovarsi così clamorosamente ad essere aggreggato alle giovanili, allenandosi con la Primavera poiché respinto dalla prima squadra in attesa di una nuova eventuale sistemazione.

