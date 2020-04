Calciomercato Roma, Monchi pesca in casa giallorossa

CALCIOMERCATO ROMA UNDER / Qualche problema fisico di troppo ha condizionato la stagione di Cengiz Under che rischia di finire nella lista dei sacrificabili in casa Roma.

Il talento turco ha perso quota nelle gerarchie del tecnicoattirando allo stesso tempo le attenzioni del mercato internazionale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Dalla Spagna arrivano infatti nuove voci secondo cui l'ex Ds romanista Monchi, rientrato al Siviglia, non avrebbe perso di vista Cengiz Under sul quale però va registrato anche l'interesse dell'Everton di Carlo Ancelotti che può contare anche sulla carta Moise Kean da inserire nell'operazione. Lo riferisce il portale andaluso 'Estadiodeportivo.com'.