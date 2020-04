Calciomercato Juventus, sfida al Milan per il giovane Leone

CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN LEONE WOLFSBURG / Juventus e Milan sono pronte a sfidarsi per Kevin Leone.

Le due squadre italiane - come riporta 'Sky Sport' - sono sulle tracce del giovanissimo calciatore di proprietà della. Il classe 2005 ha davvero stregato tutti e il suo agente è a lavoro per firmare un nuovo contratto, da professionista, con i blucerchiati. Se non dovesse arrivare la fumata bianca, attenzione soprattutto alla pista estera, con il Wolfsburg in prima linea.