Calciomercato Inter, Lautaro Martinez-Barcellona: la smentita di Tebas

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA / Cambio di rotta dalla Spagna su LautaroMartinez.

Dopo giorni di voci sempre più insistenti, nelle ultime ore la stampa catalana allenta la presa sull'attaccante dell'complici anche le dichiarazioni del vicepresidente Javierche continua a parlare con ottimismo del futuro nerazzurro dell'attaccante. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus e Inter su Arthur: la scelta del giocatore – Ultime CM.IT

Sul tema mercato blaugrana, in serata, si è espresso anche il presidente della Liga, Javier Tebas, che in un vertice online, come riporta 'As', ha spiegato: "Non è vero che il Barcellona sta portando avanti trattative. Sono più preoccupati per la ripresa del campionato che del mercato. Ci saranno degli scambi, però nessun club in Europa ci sta lavorando ora. È tutto fermo. Non c'è niente su Neymar né su Lautaro Martinez. Sono rimasto sorpreso dalle voci. Non sta succedendo solo nel Barcellona questa cosa".