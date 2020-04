Calciomercato Milan, via libera per Emerson: fissato il prezzo

CALCIOMERCATO MILAN EMERSON BARCELLONA / L'acquisto di un terzino destro sarà tra le priorità del prossimo calciomercato. Né Andrea Conti né Davide Calabria hanno veramente convinto in questa stagione e il Milan è pronto ad affidarsi ad un volto nuovo sulla fascia.

I nomi accostati ai rossoneri in questi giorni sono davvero tanti: sul taccuino die dei suoi uomini c'è anche quello di, calciatore di proprietà del, che si è messo in luce con la maglia del, a cui è legato con un prestito fino al

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Dalla Spagna riportano che il classe 1999 non rientra nei piani dei blaugrana, che pensano che la prossima estate sia il momento giusto per monetizzare dalla sua cessione. Secondo 'Sport' per lasciarlo andare il Barcellona chiederebbe una cifra superiore ai 20 milioni di euro.

Su Emerson non c'è solo il Milan, sul terzino destro si registrano soprattutto le attenzioni dei club inglesi: West Ham, Newcastle, Everton e Tottenham vorrebbero portarlo in Premier League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, addio Theo Hernandez: la decisione di Leonardo

Calciomercato Milan, Ibrahimovic allo scoperto | Annuncio dalla Svezia