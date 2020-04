Juventus-Inter, Iuliano e il contatto con Ronaldo: "Capisco gli interisti"

JUVENTUS INTER IULIANO RONALDO / Domani saranno esattamente 22 anni da quel 25 aprile 1998 che per il mondo del calcio italiano non è una data come le altre. In una delle stagioni più tese e contestate della storia recente, Juventus e Inter si giocano testa a testa lo scudetto e quella partita viene segnata dal celeberrimo scontro in area tra Mark Iuliano e il 'Fenomeno' Ronaldo che a 22 anni di distanza fa ancora discutere. In diretta su Instagram col giornalista Nicolò Schira, ne parla oggi lo stesso difensore juventino: "Non passa un giorno che qualcuno non me ne parli.

I primi anni mi dava un po' fastidio che ci si ricordasse di me solo per quell'episodio e non per 15 anni di carriera in Serie A incredibile in cui ho vinto tutto. Con Ronaldo ci siamo incontrati diverse volte e ci abbiamo scherzato tu. Capisco la rabbia degli interisti in quel momento a caldo, perché ci si stava giocando uno scudetto. Fuori dal campo invece l’abbiamo archiviata". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus e Inter su Arthur: la scelta del giocatore – Ultime CM.IT