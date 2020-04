CALCIOMERCATO INTER NUNEZ / Classe '97, grande talento, diventato titolare nella seconda parte di stagione, Unai Nunez ha tutte le carte in regola per diventare il prossimo gioiello dell'Athletic Bilbao in grado di scatenare una grande asta internazionale.

Accostato nei mesi scorsi anche al, il difensore centrale del club basco ha una clausola rescissoria dache, visti i valori attuali del mercato, lo rende molto appetibile. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Non a caso, scrive il quotidiano spagnolo 'As' nella sua edizione online, diverse società si sono già mosse in maniera concreta. Tra queste l'Inter, che sarebbe pronta a sfidare BayernMonaco e Arsenal. L'Athletic, registrati gli interessi, starebbe dunque provando a convincere il calciatore a rinnovare per ritoccare la clausola verso l'alto e spuntare, in caso di cessione, una cifra superiore.