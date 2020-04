Calciomercato Milan, addio Theo Hernandez: la decisione di Leonardo

CALCIOMERCATO MILAN ADDIO THEO HERNANDEZ / L'addio di Kurzawa al Psg è praticamente certo. Il terzino sinistro vuole vivere una nuova esperienza dove poter giocare con continuità: l'obiettivo è far parte della Nazionale per i prossimi Europei.

Niente rinnovo dunque con i parigini, che sono costretti a guardarsi attorno per cercare un forte laterale mancino.

L'ultima idea porta a Milano: secondo gli ultimi rumors, infatti, Leonardo sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro per strappare Theo Hernandez ai rossoneri, che ad oggi però fanno resistenza. Il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi del suo giocatore e il Psg sta cercando altre vie. Stando a quanto riportato da 'MaxiFoot', il dirigente brasiliano sarebbe interessato a Sergio Reguilon, messosi in luce in questa stagione con la maglia del Siviglia ma di proprietà del Real Madrid, che lo valuta 30-40 milioni di euro. Con l'arrivo di Reguilon, il Psg abbandonerebbe definitivamente la pista Theo Hernandez.

