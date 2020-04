Chelsea, l'ultimo saluto di Ziyech all'Ajax

ZIYECH SALUTO AJAX / Hakim Ziyech saluta l'Ajax. Il centrocampista marocchino, che presto si unirà al Chelsea, ha chiuso ufficialmente la sua avventura con gli olandesi dopo lo stop definitivo dell'Eredivisie: "Avrei voluto chiudere in grande stile ma custodirò i ricordi più belli, soprattutto quelli della passata stagione - ammette ad 'Ad.nl' - Come abbiamo disputato la Champions League, stupendo il mondo intero con il nostro gioco. Abbiamo lasciato qualcosa all'Ajax ma per me ora è tempo di qualcosa di nuovo".

QUARANTENA - "Naturalmente ci vuole del tempo per abituarsi a questa situazione ma il mio corpo aveva bisogno di riposo. Può sembrare folle ma il calcio adesso. non mi manca.

Faccio i miei allenamenti quotidiani da solo, ma sento che il mio corpo è davvero rilassato e posso passare del tempo con amici e parenti".

NIENTE TITOLO PER L'AJAX - "Quindi la differenza reti non conta ora? In che modo il PSV è diventato campione nel 2007? - prosegue il giocatore - Non siamo campioni ufficiali, naturalmente avrei preferito vincere sul campo ma se devi scegliere un club come campione, allora è ovviamente l'Ajax".

CHELSEA - "Ho già firmato, il primo luglio sarò un giocatore del Chelsea. Non ho mai avuto altro in mente. Quando sarà possibile inizierò la mia avventura a Londra. Sapere che il mio futuro è deciso è una sensazione molto piacevole. Nessuno sa esattamente cosa accadrà al mercato dei trasferimenti. I club saranno più ansiosi di attrarre giocatori per le elevate commissioni di trasferimento ma per me è diverso".