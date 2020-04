Calciomercato Inter, Cruz si sbilancia sul futuro di Lautaro Martinez

CALCIOMERCATO INTER CRUZ / Cresce l'ottimismo in casa Inter circa la permanenza di Lautaro Martinez.

Dopo le parole del vicepresidente Javierche continua a ribadire che l'argentino si trova bene a Milano, dalla Spagna oggi sono arrivate nuove indiscrezioni secondo cui il Barcellona avrebbe fatto un passo indietro . Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Intervistato da 'Sky', sul tema si è espresso anche un altro grande ex attaccante della storia nerazzurra, l'argentino Julio Cruz: "Spero non vada via dall'Inter, è un grandissimo giocatore. L'Inter è in grado di trattenerlo, non vedo altri giocatori da affiancare a Lukaku. È molto giovane, mi auguro che possa essere il centravanti dell'Argentina del futuro".

