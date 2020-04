Calciomercato Inter, il retroscena di Materazzi: "Sarei andato al Milan per orgoglio"

CALCIOMERCATO INTER MATERAZZI / Marco Materazzi, nel corso di una diretta sulla pagina 'Instagram' di Mario_Inter_Youtuber, ha ripercorso la sua carriera svelando un retroscena di calciomercato: "A fine carriera non sarei andato in Juventus o Milan per rispetto dei tifosi, anche se avrei giocato con i rossoneri prima del Mondiale per una questione d'orgoglio, per farlo al fianco di Maldini e Nesta. Facchetti mi disse di rimanere, m'avevano offerto tre anni e mezzo di contratto. Ma alla fine mi è andata bene così: ho vinto un Mondiale con l'Italia e un Mondiale per club con l'Inter...".

Sulla stagione in corso, l'ex difensore ha dichiarato: "La squadra sta facendo un ottimo campionato, ora è come se fosse entrata la 'safety car': arriverà la Champions che toglierà energie alla Juventus e sarà bello ripartire da zero col campionato. Bisogna credere allo scudetto, a maggior ragione in queste condizioni. Vincerà chi sbaglierà di meno".

