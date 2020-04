CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA RONALDO / Via dalla Juventus: i bianconeri per la prossima stagione potrebbero fare a meno di Douglas Costa. Il brasiliano è indicato come uno dei possibili partenti all'apertura del mercato estivo: come si legge su 'donbalcon.com', proprio l'ex Bayern Monaco avrebbe chiesto la cessione. Il motivo è da ricercare nella figura ingombrante di Cristiano Ronaldo che non andrebbe giù a Douglas Costa: proprio nei giorni scorsi, in una diretta Instagram il calciatore avrebbe indicato in Dybala il compagno di squadra più forte, lasciando in secondo piano il portoghese. Una scelta che non ha fatto certo piacere a CR7 e da qui l'ipotesi addio: lo stesso Douglas Costa, riporta il portale spagnolo, si sarebbe offerto al Real Madrid.

Gli spagnoli però avrebbe declinato la proposta: sulle qualità del calciatore ci sono pochi dubbi, ma i continui infortuni che lo hanno bloccato anche nella stagione attualmente sospesa hanno spinto i blancos a dire no. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Per Douglas Costa esistono anche altre possibilità: si è parlato dell'eventualità di utilizzarlo come pedina di scambio sia con il Paris Saint-Germain (in un'eventuale trattativa per Icardi), sia con il Manchester United (per arrivare a Pogba).