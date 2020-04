Calciomercato, Juventus e Inter su Arthur: la scelta del giocatore – Ultime CM.IT

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ARTHUR / Arthur Melo, quando quasi due anni fa ha lasciato il Gremio per approdare al Barcellona (che sborsò per lui circa 30 milioni di euro), non aveva un compito semplice: per un regista, raccogliere le chiavi del centrocampo azulgrana significa avere sulle spalle la pesantissima eredità di Xavi. Il brasiliano aveva solo 22 anni, ma in poco tempo ha conquistato la fiducia dell'ambiente catalano, chiudendo la sua prima stagione con 42 presenze.

Calciomercato Juventus e Inter, Arthur non vuole lasciare il Barcellona

Anche in questa tormentata stagione blaugrana, Arthur è stato praticamente sempre titolare quando a disposizione (a dicembre ha fatto i conti con una fastidiosa pubalgia), e il suo nome è finito in questi giorni in diversi rumors di mercato.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , sia lache l’si sono interessate alla sua situazione, ma al momento strapparlo al Barça è una missione complicatissima.

Il calciatore, che ha un contratto fino al lontano 2024, ha infatti già fatto sapere di non aver intenzione di muoversi dal club culé, che da parte sua lo reputa uno dei pochi intoccabili in una sessione nella quale dovrà lasciar partir parecchi giocatori a fine ciclo. Il Barcellona ha scelto Arthur come punto fermo del suo centrocampo e dalla Catalogna sono categorici: il brasiliano non si tocca e non verrà inserito in alcuna trattativa.

