Calciomercato Juventus, Sarri vuole Jorginho: il regista pronto a rientrare in Italia

CALCIOMERCATO JUVENTUS JORGINHO / Dopo aver lavorato insieme in Napoli e Chelsea, Maurizio Sarri e Jorginho potrebbero ritrovarsi alla Juventus. L'agente del regista, ai nostri microfoni, ha parlato di un imminente rinnovo con i Blues, ma secondo 'Sportmediaset' l'interesse della Vecchia Signora è "forte e concreto": il giocatore, da parte sua, tornerebbe volentieri in Italia, anche per rafforzare il suo ruolo nella Nazionale di Mancini.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ESCLUSIVO agente Jorginho: "Paratici mi conosce bene.

Calciomercato Juventus, addio Pjanic per far posto a Jorginho

Sarri lo immagina al comando del suo centrocampo insieme a Bentancur, ma per realizzare questo desiderio servirebbe una cessione di Miralem Pjanic: il club di Torino, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, vorrebbe però capitalizzare al massimo la sua cessione, non inserendolo in eventuali scambi.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Pjanic escluso dallo scambio: le ultime di CM.IT

DIRETTA Emergenza Coronavirus, Iss: "Indice contagio tra 0,2 e 0,7"