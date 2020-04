Coronavirus, da Malagò le novità sugli allenamenti: "Ecco la data"

CORONAVIRUS MALAGO' ALLENAMENTI / Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato ai microfoni di 'Radio 2' delle prospettive dello sport italiano nelle prossime settimane: "Speriamo che anche gli sport di squadra possano presto riprendere gli allenamenti. Sabato e domenica lavoreremo per un fascicolo che lunedì mattina sarà sul tavolo del ministro Spadafora". Sulla data della ripresa, Malagò ha aggiunto: "Ci auguriamo che il 4 maggio possa essere la data della ripresa, magari si farà un discorso diviso per aree geografiche, in quanto ci sono dei contesti più complessi.

In seguito ci sarà la gestione dell'evento sportivo, della gara, ma quello è un altro discorso".

