Coronavirus, l'Olanda chiude il campionato: niente titolo, promozioni e retrocessioni

CORONAVIRUS CAMPIONATO OLANDA / La Eredivisie 2019/20 è da considerarsi conclusa. Tutti i media olandesi, oggi pomeriggio, hanno anticipato l'ufficialità di una notizia che era nell'aria e che è nata durante la riunione tra i club della massima competizione e la federazione calcistica.

Le squadre, in virtù della scelta del governo che vieta di disputare partite fino al primo settembre, hanno deciso di dare la stagione per conclusa e lalo avrebbe già comunicato alla, che ha dovuto accettare la misura visto che nasce da una forte presa di posizione delle istituzioni nazionali.

Coronavirus, chiude l'Eredivisie: gli aggiornamenti

Dal punto di vista sportivo, il campionato non avrà né promozioni, né retrocessioni, mentre il titolo non sarà assegnato ad alcun club (l'Ajax era primo a pari punti con l'AZ Alkmaar, ma con miglior differenza reti). Le qualificazioni europee, invece, saranno stabilite in base alla classifica attuale.

