CALCIOMERCATO INTER GIROUD CHELSEA / Si complica improvvisamente la trattativa tra l'Inter e Oliver Giroud: proprio quando si rincorrevano le voci su un possibile accordo, ecco la decisione del Chelsea di esercitare l'opzione di rinnovo presente nel contratto del francese, come riferisce 'Sky Sport 24'. La scadenza dell'attaccante quindi passa al 2021: questo significa che Giroud non potrà essere acquistato a parametro zero ma soltanto passando da una trattativa con i 'Blues'.

Una decisione che frena in maniera consistente i dialoghi tra l'Inter e il 32enne: Giroud era stato corteggiato anche a gennaio, senza però che si riuscisse a far andare in porto l'operazione, un po' come accaduto anche con la Lazio, sempre a gennaio. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Frenata ma non trattativa completamente saltata: resta la possibilità che il Chelsea decida comunque di privarsi del calciatore, davanti ad un'offerta convincente. Per agevolare tale scelta i 'Blues' dovrebbero avere un sostituto e il nome ancora in ballo è quello di Dries Mertens, in scadenza con il Napoli e corteggiato dalla stessa Inter.