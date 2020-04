CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE PSG / Via dal Real Madrid soltanto per la Juventus: questa la tese che negli ultimi giorni è circolata da più parti per il futuro di Zinedine Zidane. Il tecnico francese non è certo della permanenza al 'Bernabeu' complice una situazione non semplice a livello di risultati ma anche in tema di rapporti con il presidente Florentino Perez, non più idilliaci come una volta.

Per questo, considerato che Sarri dovrebbe meritarsi la conferma sul campo, si parla con insistenza della possibilità chepossa essere il futuro allenatore della Juventus: un matrimonio che potrebbe essere rimandato di un anno, anche in conseguenze dell'emergenza coronavirus, ma che non sarebbe in dubbio. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

C'è però anche la pista Paris Saint-Germain da tenere in considerazione: come riferisce 'le10sport.com', uno degli uomini più fidati di Zidane starebbe spingendo proprio per l'ipotesi parigina, ritenendola la più adatta sotto l'aspetto economico, oltre che calcistico. Un pressing però che non sarebbe destinato a dare frutti: sempre secondo il portale parigino, infatti, in caso di addio al Real Madrid Zidane non accetterebbe altro che la Juventus.