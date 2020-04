Milan, Dumfries complicato | Quattro le alternative

CALCIOMERCATO MILAN DUMFRIES - Tra gli obiettivi principali del Milan per la prossima stagione c'è quello di rinforzare la corsia destra di difesa. Né Conti, spesso ai box per infortunio, né Calabria sono riusciti infatti ad imporsi nel ruolo di terzino destro. Il nome in cima alla lista della dirigenza rossonera è quello di Denzel Dumfries, 24enne del Psv Eindhoven. Il Nazionale olandese, tuttavia, sembra più propenso a voler scegliere un club che giocherà la prossima Champions League e allora il club meneghino valuta le alternative.

Secondo il sito '90min.com', quattro sarebbero i profili in corsa:che non rientra nei piani del Tottenham,in scadenza con il Psg,che l'Everton non riscatterà dal Monaco eche è pronto a lasciare il Nizza.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Ibrahimovic esce allo scoperto: annuncio dalla Svezia

Calciomercato Milan, colpo di scena in panchina: Gazidis cambia idea!