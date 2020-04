CALCIOMERCATO ROMA SCHICK LIPSIA / Tutti i club devono fare i conti con la crisi: con queste parole il Lipsia 'ufficializza' la richiesta di sconto per il riscatto di Patrik Schick. L'attaccante ceco ha convinto i tedeschi ad esercitare l'opzione per acquistarlo a titolo definitivo dalla Roma, a patto però che la cifra pattuita un anno fa (29 milioni di euro) sia rivista al ribasso. L'intenzione della società tedesca era nell'aria ma ora arriva la conferma tramite le parole del direttore sportivo Markus Kroesche.

Intervistato dalla 'Bild', il dirigente conferma prima l'intenzione di riscattare il calciatore, poi spiega però a quali condizioni l'operazione potrebbe andare in porto: "Patrik sta bene con noi e penso che possa restare al. Ad oggi la somma per il riscatto non è cambiata, forse potrebbe succedere qualcosa nelle prossime settimane. Ne parleremo con la, tutti i club devono fare i conti con la crisi". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Queste le parole del direttore sportivo che dovrà però fare i conti con la posizione della società capitolina: i giallorossi non vorrebbero applicare nessuno sconto sui 29 milioni fissati la scorsa estate, anche perché cedere il ceco per una cifra inferiore si rischierebbe una minusvalenza.